Qu'est-ce que le bouclier qualité prix, qui pourrait être étendu à tous les territoires ultramarins ?

Le Bouclier qualité prix (BQP) est une liste de produits de consommation courante vendus à un prix modéré, élaborée en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (transporteurs, importateurs, producteurs, industriels, distributeurs…). C'est sur l'île de l'océan indien qu'il est le plus abouti. "Son objectif est de lutter contre la vie chère qui peut parfois générer des prix de 20 à 30 % plus élevés qu’en métropole alors que le chômage est plus élevé et le pouvoir d’achat plus réduit à La Réunion", lit-on sur le site du département de La Réunion. Il a été mis en place en 2012 dans le cadre de la loi relative à la régulation économique des Outre-mer dite "loi Lurel", du nom du sénateur socialiste de Guadeloupe, ancien ministre des Outre-mer de François Hollande.