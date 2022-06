Qu'est-ce que le Conseil national de la Résistance, cette instance à laquelle Emmanuel Macron se réfère ?

Celui-ci a été fondé en 1943 et été présidé par Jean Moulin. Il réunissait les différents mouvements de la Résistance, mais aussi les principaux partis politiques de la IIIe République et les organisations syndicales (CGT et CFTC). Une manière d'organiser un gouvernement en opposition à celui de Vichy qui collabore alors avec l'Allemagne nazie.

Dans ce sens, un programme d'"action immédiate", accompagné de "mesures à appliquer dès la libération du territoire" est adopté en mars 1944. Parmi ces mesures économiques et sociales, le programme promeut les nationalisations des grands secteurs de base (banques, compagnies d'assurance, sources d'énergie, secteur ferroviaire...), l'indépendance du syndicalisme, un régime général de sécurité sociale ou encore le système de retraite par répartition. Il est d'ailleurs intitulé le programme des "Jours heureux", slogan repris par le candidat communiste Fabien Roussel lors de la campagne présidentielle.

À la Libération, le retour aux structures habituelles oblige le Conseil national de la Résistance à s'effacer progressivement. Finalement, c'est via l'Assemblée consultative nouvellement élue que les grandes mesures définies par le programme du CNR sont finalement défendues puis adoptées.