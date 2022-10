Qu'est-ce que le "maccarthysme", invoqué par Julien Bayou pour dénoncer ses accusatrices ?

Julien Bayou contre-attaque... Et compare sa collègue Sandrine Rousseau à Joseph McCarthy. Dans une interview au Monde, deux semaines après que la députée écologiste a remis sur le devant de la scène médiatique des accusations de violences psychologiques à son encontre, l'ancien secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts estime qu'elle "est allée trop loin" et qu'il "ne faut pas confondre féminisme et maccarthysme". Pourquoi une telle comparaison avec cette page de l'histoire américaine ?