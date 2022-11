"Qu'il retourne en Afrique !" : le détail des mots prononcés jeudi à l'Assemblée

Dans le brouhaha ambiant, une suspension de séance est annoncée. Cinq minutes plus tard, alors que l'hémicycle se remplit de nouveau, Yaël Braun-Pivet prend la parole. "Chers collègues, pouvez-vous me laisser parler, s'il vous plaît ?", demande-t-elle. Après avoir annoncé son intention de laisser le soin au Bureau de l'Assemblée "de déterminer si les faits qui ont été commis sont passibles d’une sanction et de quelle sanction", elle acte officiellement la fin des questions au gouvernement, "compte tenu de la gravité des faits" et de "l'émotion légitime" de l'Assemblée. "La séance est levée", conclut-elle.