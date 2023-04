Quand Emmanuel Macron a-t-il promulgué la réforme des retraites ?

Promise par Emmanuel Macron il y a plus d'un an lors de la campagne présidentielle, présentée aux Français début janvier, adoptée par le Parlement via un 49.3 à l'Assemblée nationale en mars, et (en partie) validée par le Conseil constitutionnel vendredi 14 avril, la réforme des retraites est officiellement une loi.

Le texte a été publié au Journal officiel dans la nuit de vendredi à samedi, et entrera en vigueur "à compter de septembre", a confirmé ce samedi sur TF1 le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Mais les oppositions ont bondi en voyant l'heure de la promulgation par Emmanuel Macron et dénoncé un "mépris". Qu'en est-il vraiment ? TF1info rembobine le déroulé de ces dernières heures.