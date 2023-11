La relève de la Garde républicaine devant l'Élysée redevient publique tous les premiers mardis du mois

La Garde républicaine est chargée d'assurer la protection et la défense du président de la République, des institutions et des représentants de la Nation à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le 1ᵉʳ régiment d'infanterie est plus particulièrement chargé de la sécurité de la présidence de la République. 3400 hommes et femmes, gendarmes, composent les effectifs de la Garde républicaine.