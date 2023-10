Dès la rentrée 2024, les collèges des quartiers défavorisés ouvriront de 8h à 18h, et les écoles dès la mi-août

Des établissements scolaires ouverts plus longtemps. C'est l'une des réponses apportées par le gouvernement ce vendredi aux problèmes qui touchent les quartiers défavorisés. Lors d'un comité interministériel des villes (CIV) consacré aux difficultés sociales et structurelles des quartiers populaires, la Première ministre a annoncé que dès la rentrée 2024, les écoles et les collèges accueilleraient les élèves sur des plages horaires et des temps plus longs qu'actuellement.

Elisabeth Borne a indiqué que les collèges seraient ouverts de 8h à 18h dans les réseaux d'éducation prioritaires REP et REP+, et ce dès la rentrée 2024. Aussi, dans ces mêmes zones où les classes de CP, CE1 et grande section de maternelle sont déjà dédoublées, le gouvernement souhaite permettre un retour en cours dès la deuxième quinzaine du mois d'août. Par toutes ces annonces, l'objectif du gouvernement est de ne pas "assigner à résidence" les jeunes les plus défavorisés, et de veiller à l'égalité des chances de tous ceux qui n'ont pas accès à la culture ou à l'aide aux devoirs au sein de leur foyer.