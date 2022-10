Quatennens cible de "gifles politiques" : Mélenchon de nouveau critiqué, y compris dans son camp

Un peu plus tôt sur France 3, Jean-Luc Mélenchon avait estimé qu'Adrien Quatennens devait revenir à l'Assemblée nationale. Appelant à une "graduation des peines qui lui sont infligées", il a souhaité "que cesse le lynchage qui a été fait de lui", en déplorant une "répétition de gifles politiques qui lui sont données du matin au soir dans tous les médias". Lui réaffirmant son "affection", il a également estimé qu'Adrien Quatennens "n'est pas un violent parce qu'il a été violent une fois, il y a de cela plus d'un an" et "n'a jamais recommencé cette violence".

Mais selon Clémentine Autain, "ce n'est pas d'actualité, là tout de suite, qu'Adrien Quatennens revienne, je ne suis pas sûre d'ailleurs que ce soit son souhait". Sur BFMTV, elle s'est dite "pas d'accord avec la façon dont il prend cette histoire, qui a mon sens mérite d'essayer d'être comprise du point de vue du combat que nous menons, c'est-à-dire la lutte contre les violences faites aux femmes". "Oui, forcément, il y a une dimension affective mais nous sommes des responsables politiques et donc le message qu'on envoie me paraît très important", a-t-elle ajouté.