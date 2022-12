Immigration : que contient le projet de loi présenté ce mardi à l'Assemblée nationale ?

En faisant part de leur intention de créer un titre de séjour pour les métiers en tension, les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et du Travail, Olivier Dussopt, avaient fait bondir droite et extrême droite. Mais l'exécutif entend bien faire du travail "le premier lieu de l'intégration des étrangers" en permettant aux travailleurs sans-papiers "déjà sur le territoire" d'obtenir un titre de séjour "spécifique" quand ils répondent "aux besoins de métiers en tension". Cela passera par une mise à jour de la liste de ces métiers, créée en 2008 et actualisée une seule fois en 2021. Le gouvernement veut y intégrer des secteurs tels que la restauration, la petite enfance, le bâtiment, la propreté et la logistique, des milieux "qui recourent trop souvent à l'emploi clandestin".

Ces dispositions s'accompagneront d'une lutte renforcée contre le travail illégal, par des amendes "dissuasive(s) et appliquée(s)" pour les employeurs. L'exécutif veut aussi permettre aux travailleurs de changer d'employeur sans passer par une nouvelle procédure d'autorisation de travail, actuellement à la main des employeurs, et veut "permettre à certains demandeurs d'asile" d'être exonérés du délai de carence de six mois avant de pouvoir travailler, "lorsque l'on peut estimer qu'ils ont de grandes chances d'obtenir une protection internationale", comme les Afghans.