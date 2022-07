Que contient le projet de loi "pouvoir d'achat", "premier défi" du gouvernement ?

Les pensions de retraite et d'invalidité des régimes de base vont être revalorisées de 4%. Cette hausse, cumulée à celle d'un peu plus de 1% intervenue en janvier, se rapproche du niveau de l'inflation, qui a atteint 5,8% en juin. La même revalorisation sera appliquée aux prestations familiales et aux minima sociaux, à savoir le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Certaines de ces prestations sociales avaient déjà été augmentées de 1,8% en avril.