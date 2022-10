Grève du 18 octobre : pour augmenter les salaires, le gouvernement est bien démuni

Toutefois, le gouvernement se défend de ne pas agir, mettant en avant les mesures prises pour "favoriser le pouvoir d'achat". "Nous préférons être responsables et offrir d'autres possibilités aux entreprises", continuait Bruno Le Maire en juillet dernier, citant "primes défiscalisées" comme la prime Macron, intéressement ou participation, "tous les instruments mis à leur disposition pour augmenter la rémunération de ceux qui travaillent".

Ce mardi, Gérald Darmanin a également estimé que "l'État a fait son travail" en augmentant "le salaire de ses employés, peut-être pas assez mais de manière très importante", référence à la hausse de 3,5% du point d'indice des fonctionnaires entrée en vigueur en juillet dernier, et que "le quoi qu'il en coûte était au rendez-vous". Le gouvernement fait souvent la promotion de son bouclier tarifaire pour contenir les prix de l'énergie et de ses mesures d'aide aux Français, là aussi pour favoriser le pouvoir d'achat, et non augmenter les salaires.