Que proposent le gouvernement et l'opposition pour réduire les écarts de salaires entre grands patrons et salariés ?

"Qu'est-ce que vous pensez du salaire des grands PDG ?" Sur le marché de Dôle jeudi 27 avril, Emmanuel Macron n'a pas pu échapper à la question. Quelques heures plus tôt, l'ONG Oxfam avait dévoilé un rapport sur les écarts de salaire entre les grands patrons et leurs salariés, démontrant que les premiers gagnent 97 fois plus que les seconds, et même jusqu'à 1100 fois plus pour le PDG de Stellantis. Un écart qui ne cesse de grandir, selon l'ONG, puisqu'il y a dix ans, les grands patrons ne gagnaient "que" 64 fois plus que leurs employés. "Ça choque tout le monde, moi aussi ça me choque", a réagi le chef de l'État face à deux commerçants.