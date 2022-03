Que représente la redevance télé, que plusieurs candidats à la présidentielle veulent supprimer ?

La "contribution à l'audiovisuel public" (CAP) est due par les foyers détenant un téléviseur et est prélevée en même temps que la taxe d'habitation (que plus aucun foyer ne payera en 2023). Les foyers qui n'ont pas de télé ne la payent pas, même s'ils regardent des programmes sur ordinateur, tablette ou smartphone. Son montant actuel est de 138 euros en métropole, 88 euros en Outre-mer.

Cette taxe doit rapporter cette année 3,2 milliards d'euros nets mais 3,8 milliards seront versés à l'audiovisuel public, l’État apportant 600 millions d'euros pour compenser le non-paiement de la redevance par les ménages aux revenus les plus faibles. Elle est la principale source de financement des entreprises de l'audiovisuel public : France Télévisions, Radio France, Arte, France Médias Monde (France 24 et RFI), TV5 Monde et l'Institut national de l'audiovisuel (Ina), et est devenu stratégique depuis la suppression de la publicité en soirée puis dans les programmes pour enfants sur les chaînes du service public. C'est pourquoi sa suppression suscite de nombreuses craintes.