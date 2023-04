Que reproche le gouvernement à la Ligue des droits de l'homme ?

La Première ministre a emboîté le pas de son ministre de l'Intérieur. Mercredi 12 avril, Elisabeth Borne s’est interrogée sur l'évolution et le rôle de la Ligue des droits de l'homme (LDH), disant ne plus comprendre "certaines de ses prises de position", quelques jours après que Gérald Darmanin a remis en cause le versement de subventions de l'État à l'association. Les deux membres du gouvernement ont suscité de vives protestations et inquiétudes à gauche. Mais que reprochent-ils précisément à la LDH ?