"Que va faire Mbappé après 50 ans ?" : Sandrine Rousseau interroge sur la retraite des sportifs

"Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouilles à Mbappé, lui a parlé de sa carrière quand il serait senior", a ironisé l'élue, en référence à la finale de la Coupe du monde, lorsque le président de la République était descendu sur le terrain pour consoler le jeune joueur, défait en finale face l'Argentine. "Et en l'occurrence, la carrière et le vieillissement des sportifs est un sujet au-delà de la plaisanterie", a abondé Sandrine Rousseau. "Comment réinsère-t-on les personnes qui ont des corps parfois abîmés et blessés par une pratique sportive intensive ?", a-t-elle interrogé. "C'est un sujet. Et il faut intégrer les sportifs au contraire dans l'index", a conclu la députée.