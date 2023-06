Que va faire Emmanuel Macron à Marseille ?

Ce début de semaine, le chef de l'État doit faire le point et impulser l'acte 2 du plan. Il fera part de "sa volonté d'accroître encore l'effort pour les enfants autour des modèles pédagogiques et des moyens pour les établissements", "de poursuivre la montée en puissance des moyens en matière de police pour renforcer encore la capacité à lutter contre les trafics et la délinquance du quotidien", de "redoubler les efforts sur le logement pour accélérer les procédures, faciliter la construction et faire en sorte qu'il y ait une forte accélération des constructions de logements", a précisé l'Élysée lors d'un point presse. Aussi, il doit évoquer un renfort de "la qualité de la réponse médicale sur les territoires et aller plus vite sur les modes de transport et sur la structuration de ce qui fonde le réseau territorial, notamment par l'aménagement du port".