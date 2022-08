Qui est Brigitte Autran, nommée à la tête de l'héritier du Conseil scientifique ?

Spécialiste du VIH, Brigitte Autran a été la première interne de France à être confrontée à un malade du sida, en 1981. Reconnue pour ses travaux sur la trithérapie, l'immunologue de 68 ans est également spécialiste des vaccins. Au cours de sa carrière, elle exerce à l'hôpital Bichat et à la Pitié Salpêtrière, dirigeant notamment le pôle immunologie de ce dernier. Brigitte Autran fait partie d'un groupe de chercheurs ayant annoncé en 2013 un vaccin thérapeutique ralentissant temporairement la progression du sida.

À la tête du "comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires", elle pourra faire appel à toutes ses compétences pour maintenir une veille sur l'ensemble des risques sanitaires, avec une attention particulière aux conséquences du réchauffement climatique ainsi qu'aux interactions entre animaux et humains. Sa priorité sera la pandémie de Covid-19, dont elle prévient qu'elle n'est pas achevée et risque de connaître un nouveau pic à la rentrée après le creux actuel.