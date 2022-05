Qui est Elisabeth Borne, ministre rigoureuse et tenace, nommée à Matignon ?

Pour donner une couleur plus verte et plus rose au nouveau mandat du chef de l'État, cette ancienne proche du Parti socialiste a pour elle son expérience de cheffe de cabinet de Ségolène Royal lorsque cette dernière était ministre de l'Écologie, en 2014 et 2015. Celle qui travailla auprès de Lionel Jospin dans les années 1990 fut elle-même ministre de la Transition écologique de juillet 2019 à juillet 2020 après la démission de François de Rugy et avant la nomination de Barbara Pompili.

Petit à petit, Elisabeth Borne s'est construit une image de politicienne, longtemps reléguée au second plan derrière sa réputation de "techno" "rigide". D'abord haute fonctionnaire, Elisabeth Borne est une ancienne élève de l'École polytechnique, ingénieure diplômée de l'École nationale des ponts et chaussées. Ancienne directrice de la stratégie de la SNCF et préfète de la région Poitou-Charentes, elle a également été présidente de la RATP, directrice des concessions chez Eiffage ou encore directrice générale de l'urbanisme à la mairie de Paris.