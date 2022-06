Force Ouvrière : qui est Frédéric Souillot, qui succède à Yves Veyrier vendredi ?

Dans sa lettre de candidature, Frédéric Souillot affirme avoir adhéré à FO en 1994, avoir créé son syndicat chez Schlumberger à Dijon en 1995, et avoir rejoint FO Métaux en 2008 en tant que secrétaire fédéral en charge de la sidérurgie et des métaux de base. "C'est un militant de terrain, pas un apparatchik", assure auprès de l'AFP Michel Beaugas, secrétaire confédéral. "Tout comme moi il a commencé dans son syndicat d'entreprise. Il connaît bien le terrain, et depuis qu'il est confédéral, il connaît bien l'organisation."