Qui est Joël Guerriau, le sénateur soupçonné d'avoir drogué une députée ?

Le sénateur Joël Guerriau a été placé en garde à vue jeudi à Paris. L'élu de Loire-Atlantique et ancien maire de Saint-Sébastien-sur-Loire est soupçonné d'avoir drogué une députée en vue d'une agression sexuelle.

Le parquet de Paris a confirmé, jeudi 16 novembre au soir, le placement en garde à vue du sénateur Joël Guerriau. L'élu de Loire-Atlantique est entendu dans le cadre d'une '"administration à une personne, à son insu, d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle". Les faits auraient eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi et la victime, "une femme, a porté plainte". Dans un communiqué, l'avocat de l'élu, Me Pierre Drai, a assuré que "nous sommes fort loin de l’interprétation scabreuse que l’on peut déduire à la lecture des premiers articles de presse".

Âgé de 66 ans et père de cinq enfants, Joël Guerriau est sénateur depuis 2011. Membre du groupe "Les Indépendants - République et Territoires", il est secrétaire du Sénat et vice-président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées.

Le bureau politique d'"Horizon" va examiner sa situation

La carrière politique de Joël Guerriau, banquier de profession, débute en 1995 avec son élection à la mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique). Il quitte son mandat en 2017 pour siéger en Sénat, en raison de la loi sur le non-cumul des mandats. En 2022, l'ancien conseiller général de Loire-Atlantique et co-fondateur de l’UDI (Union des démocrates et indépendants) adhère au parti Horizons d'Edouard Philippe ; depuis, il s'est affiché à quelques reprises avec l'ex-Premier ministre et maire du Havre.

"Il ne peut évidemment pas rester au sein du parti s’il y a le moindre doute sur la véracité de tout ça", a déclaré ce vendredi le ministre de la Transition écologique et secrétaire général d’Horizons, Christophe Béchu, annonçant la tenue d'un bureau politique du parti ce samedi 18 novembre pour en discuter.

En 2016, celui qui écrit des livres pour enfants et joue du saxophone avait fait parler de lui pour avoir posté une photo de pénis sur Twitter, accompagnée d'un message sur un sujet sérieux ("Une question cruciale posée par @BrunoRetailleau comment mettre en œuvre une gouvernance sereine après Daesh ?"). "Inacceptable ! Mon compte vient d'être piraté. Merci à ceux qui m'ont prévenu", s'indignait-il quelques heures plus tard, annonçant son intention de porter plainte.