Qui est la maire d'Avallon, placée en garde à vue après la découverte de 70 kg de cannabis à son domicile ?

Jamilah Habsaoui a été placée en vue après la découverte à son domicile de 70 kg de cannabis. À 46 ans, elle est maire d'Avallon (Yonne) depuis 2021 et conseillère régionale.

"Sept personnes, dont la maire d'Avallon et deux de ses frères, ont été placés en garde à vue", a indiqué à l'AFP le procureur de la République d'Auxerre Hugues de Phily. La raison ? La découverte d'au moins 70 kg de résine de cannabis au domicile de l'élue. 983 grammes de cocaïne, 7000 euros en espèces et une vingtaine de lingots d'or ont également été retrouvés au cours de perquisitions menées dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants. Un coup de filet qui a donc mis la lumière sur la maire de la commune, Jamilah Habsaoui.

Avallon est une commune de 6000 habitants située dans le parc naturel régional du Morvan et l'une des deux sous-préfectures de l'Yonne. Jamilah Habsaoui, native de la ville, a 46 ans et en a été élue maire en mars 2021. Préparatrice en pharmacie, l'édile était conseillère municipale depuis 2014, puis a été première adjointe. Aujourd'hui, elle est également conseillère régionale déléguée en charge de la ruralité pour la région Bourgogne-Franche-Comté.

Une femme de gauche

Ancienne membre du Parti socialiste, elle a été élue sous l'étiquette Divers gauche en 2021. Elle a également soutenu Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle de 2017. Son éloignement du parti présidentiel a été à l'origine d'une brouille avec l'ancien maire Jean-Yves Caullet, qui l'accusait de s'être rapprochée d'un proche de la présidente socialiste de la région Marie-Guite Dufay peu après son élection.

"Jean-Yves Caullet me reproche d’avoir répondu favorablement à une proposition de la majorité régionale pour figurer en bonne place sur la liste de Marie-Guite Dufay, conduite dans l’Yonne par le maire socialiste de Joigny, Nicolas Soret. Pour mémoire, je figurais déjà en 2015 sur la liste de Marie-Guite Dufay. Je reste donc fidèle à mes engagements", répondait-elle dans un communiqué.

Une maire "pas carriériste"

"Il est aisé de regarder et de critiquer, mais le fait de s’engager et de participer à la vie de sa ville était important pour moi. Et c’est ce qui a marqué mon engagement politique et associatif", disait-elle en mars 2021 à L'Yonne républicaine à propos de son entrée en politique. Elle ajoutait ne pas être "carriériste" et ne pas avoir d'autres "ambition[s] politique[s]" si ce n'est celle de faire "qu’Avallon ait le bien-être d’une ville à la campagne".