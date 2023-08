Qui est Sabrina Agresti-Roubache, la secrétaire d'État à la Ville au cœur d'une polémique depuis son interview au "JDD" ?

Face à la polémique naissante, Sabrina Agresti-Roubache a invoqué la liberté d'expression et le besoin de pluralisme pour justifier son choix et s'est revendiquée "fille de Cabu", du nom du dessinateur assassiné dans l'attentat islamiste du 7 janvier 2015 visant le journal ."Le cynisme, l'amateurisme et l'inculture politique n'excusent pas tout", lui a répondu ce mardi 8 août Gérard Biard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo.