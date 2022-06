Qui pour reprendre la présidence ? La question se pose déjà au Rassemblement national

Interrogée sur la possibilité qu'il soit candidat à la présidentielle en 2027, Marine Le Pen répondait sur France Inter mi-mai : "Et pourquoi pas. Il en a en tout cas toutes les qualités". Des compliments repris une semaine plus tard par un autre porte-parole du parti, Laurent Jacobelli, sur Public Sénat : selon lui, Jordan Bardella ferait "un excellent candidat" pour le scrutin présidentiel, et il a montré par ailleurs qu'il avait "toutes les qualités requises pour être un bon président de parti".

De son côté, le dauphin de Marine Le Pen n'a pas explicité ses ambitions, mais il a tout de même affirmé cette semaine dans les colonnes du Monde être "parti pour dix ans" : "Quand on est lancé, tant qu’on ne va pas au bout, on ne peut pas arrêter", a-t-il déclaré.