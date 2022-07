Rachat des RTT : "Un coup sans précédent porté aux 35 heures", dénoncent Yannick Jadot et Éric Piolle

C'est une mesure qui reste en travers de la gorge des écologistes. Au cours de l'examen du projet de loi de finances rectificative, la majorité présidentielle a soutenu une proposition de la candidate des Républicains à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse : le rachat des jours de RTT par l'employeur, si le salarié le souhaite, afin de donner un coup de pouce à son pouvoir d'achat. Les députés ont approuvé la mesure par 154 voix (Renaissance, MoDem, Horizons, Les Républicains et Rassemblement national) contre 55 (Nupes), le 22 juillet dernier.

Ce dimanche, dans une tribune, plusieurs personnalités, dont les élus écologistes Yannick Jadot, ancien candidat EELV à la présidentielle et député européen, et Éric Piolle, maire de Grenoble, dénoncent une "régression sociale masquée". Cette mesure "accroît le lien de subordination entre le salarié et l'employeur, affaiblit le dialogue social en entreprise et porte un coup sans précédent aux 35 heures", écrivent-ils dans cette tribune publiée par le Journal du Dimanche.