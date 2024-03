Rachida Dati veut rendre les MJC "éligibles" au pass Culture

Rachida Dati a annoncé dimanche qu'elle allait rendre les Maisons des jeunes et de la culture (MJC) "éligibles" au pass Culture. "Le pass Culture, (...) ça serait bien que ceux qui n'ont pas accès puissent y accéder", a déclaré la ministre de la Culture.

Ce dimanche soir, elle était l'invitée exceptionnelle de "Planète rap" sur Skyrock. A cette occasion, la ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé qu'elle allait rendre les Maisons des jeunes et de la culture (MJC) "éligibles" au pass Culture. "Le pass Culture, aujourd'hui les MJC ne sont pas éligibles", a-t-elle déclaré, précisant avoir fait en sorte "qu'elles soient éligibles" à ce dispositif phare de la politique culturelle voulu par Emmanuel Macron, généralisé à l'ensemble des jeunes de 18 ans en 2021, puis étendu aux 15-18 ans en 2022.

"Je vais labelliser 'ministère de la culture' les MJC"

Le pass Culture comprend un volet individuel et un volet collectif, qui permet notamment aux professeurs de financer des activités d'éducation artistique et culturelle. "Le pass Culture, c'est 250 millions d'euros (en année pleine, ndlr), ça serait bien que ceux qui n'ont pas accès puissent y accéder", a déclaré Rachida Dati. "Je vais labelliser 'ministère de la culture' les MJC", a-t-elle dit aussi.

En septembre, le ministère avait estimé à 3,4 millions le nombre de jeunes en ayant bénéficié depuis deux ans. Lors d'auditions au Sénat et à l'Assemblée, la ministre avait indiqué sa volonté d'inciter les jeunes à utiliser le pass Culture pour aller davantage à l'opéra et au théâtre. Elle a aussi souhaité que les apprentis et alternants puissent en bénéficier.