Lutte contre le racisme et les discriminations : ce que contient le plan du gouvernement

Une série de mesures pour réduire les discriminations. Ce lundi, depuis l'Institut du monde arabe, la Première ministre Élisabeth Borne va présenter le plan du gouvernement pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Une réponse aux "discours racistes, antisémites et aux comportements discriminatoires" qui "persistent", selon la cheffe du gouvernement, qui rappelle que "dans notre République, toutes les haines doivent être combattues et toutes les discriminations traquées".

Cinq ans après le plan présenté par l'ex-Premier ministre Édouard Philippe, qui mettait l'accent sur la lutte contre les contenus haineux en ligne, Élisabeth Borne "prend la suite" avec "80 mesures ambitieuses". Parmi elles, l'organisation d'une visite historique pour chaque élève durant sa scolarité. Celle-ci devra concerner la mémoire liée au racisme, à l'antisémitisme ou à l'anti-tsiganisme. Une initiative pour "renforcer l'attachement de chaque enfant au récit historique", car "l'Histoire alerte le présent", indique le gouvernement. En ce sens, le pass culture devrait être renforcé.