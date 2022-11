Propos racistes à l'Assemblée nationale : que risque le député RN incriminé ?

"La censure simple emporte de droit la privation, pendant un mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député" et "la censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation, pendant deux mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député", lit-on à l'article 73 du règlement. "Elle entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et de reparaître dans le Palais de l’Assemblée jusqu’à l’expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. Dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l’exclusion s’étend à trente jours de séance."

Une fois décidée en Bureau - composé de 22 personnes dont la présidente de l’Assemblée nationale, les six vice-présidents, les trois questeurs et les douze secrétaires - la sanction devra être soumise aux membres de l'Assemblée nationale. "La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par l’Assemblée, par assis et levé et sans débat, sur proposition du Bureau", indique le règlement.