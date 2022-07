Rafle du Vel d'Hiv' : Mathilde Panot justifie son tweet et dément avoir comparé Macron à Pétain

"Où voyez-vous que je compare Macron et Pétain ? (...) Bien sûr que non Emmanuel Macron n'est pas Philippe Pétain", s'est défendue Mathilde Panot ce lundi matin sur franceinfo. Samedi à l'occasion de la commémoration de la rafle du Vel d'Hiv', la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale avait publié un tweet qui a fait polémique, dans lequel elle reprochait notamment à Emmanuel Macron d'avoir "rendu honneur à Pétain" en 2018. "Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Vel d'Hiv. Ne pas oublier ces crimes, aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN", écrivait-elle.