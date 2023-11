Raquel Garrido sanctionnée par LFI pour avoir nui "au bon fonctionnement collectif"

Le bureau lui reproche "non pas de défendre ses idées, mais une accumulation d'agissements et de propos répétés qui nuisent au bon fonctionnement collectif du groupe ou de ses membres." Il est évoqué plusieurs faits dans le communiqué dévoilé par franceinfo, dont "la diffusion de fausses informations dans la presse à propos du groupe ou de ses membres", "la mise en cause et le dénigrement ad hominem de plusieurs membres du groupe" ou encore "la prise à partie de salariés du groupe parlementaire" sans que des séquences précises soient données.

En octobre, la députée avait notamment reproché à Jean-Luc Mélenchon de nuire à son camp "depuis peut-être un an" et "l'affaire Quatennens". "Jean-Luc Mélenchon aura toujours une influence, mais je lui demande de se poser la question de savoir comment il utilise cette influence", avait encore lancé Raquel Garrido sur franceinfo. Dans Le Figaro, la députée de Seine-Saint-Denis avait déjà reproché à Jean-Luc Mélenchon de n'avoir "fait que nuire depuis 10 mois".

À la suite de cette décision, la députée a réagi sur le réseau social X. "Je suis humiliée, je suis en colère", a-t-elle jugé, estimant que "le Bureau du groupe n'avait pas le droit de prendre de telles sanctions". Indiquant qu'il s'agissait d'"accusations infondées et mensongères", Raquel Garrido a par ailleurs rappelé que la sanction, qualifiée de "mesures de coercition" était la même que celle appliquée à Adrien Quatennens, condamné pour violences conjugales.