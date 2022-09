À la recherche de 3 millions d'euros, le RN relance un "grand emprunt national"

Suite à ses bons résultats aux élections législatives, le parti était pourtant assuré de bénéficier d'un pactole de 10 millions d'euros par an (contre la moitié au cours de la précédente législature). Mais l'argent ne sera versé qu'au mois de juin 2023. Or le parti ne peut pas attendre et a besoin plus rapidement d'argent dans sa trésorerie. Le Rassemblement national est déjà endetté à hauteur de plus de 20 millions d'euros. L'objectif de ce "grand emprunt national" serait de récolter environ 3 millions d'euros. Les particuliers peuvent prêter pour une durée de 1, 3 ou 5 ans ; le montant minimum doit être de 500 euros et il n'y a pas de plafond.