Rassemblement national : le parti fêtera ses 50 ans... sans son fondateur Jean-Marie Le Pen

Le RN va souffler ses 50 bougies, à l'occasion d'un colloque dans l’enceinte du Palais Bourbon. Un anniversaire important pour le parti, créé le 5 octobre 1972 sous le nom du Front national, avant d'être rebaptisé Rassemblement national, le 1er juin 2018.

La manifestation doit se tenir "début octobre" à l'Assemblée nationale et entend "tordre le cou à un certain nombre de récits qui sont faits depuis des années", a déclaré un membre du bureau exécutif du RN. La direction du parti a entériné la décision, ce mardi 6 septembre, "par consensus". La veille, Jordan Bardella, président par intérim du parti, affirmait pourtant avec beaucoup de certitudes qu’il n’y aurait pas de célébration particulière. "On a un congrès le 5 novembre et donc probablement ce congrès éclipse la date du 5 octobre", a rappelé celui qui brigue la présidence du parti tout en ajoutant qu’il ne reniait pas l’histoire de son mouvement.