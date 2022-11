Marine Le Pen et Jordan Bardella recadrent les députés RN après plusieurs dérapages

Les chefs de file du Rassemblement national veulent éviter que la stratégie de dédiabolisation et de respectabilité du Rassemblement national ne soit mise à mal. C'est pourquoi ce mardi 8 novembre, lors de la réunion du groupe RN à l'Assemblée nationale, la patronne du groupe, Marine Le Pen, et le nouveau chef du parti, Jordan Bardella, ont rappelé à l'ordre leurs troupes.

"Je me permets de vous rappeler votre devoir de responsabilité, chaque mot que vous prononcez doit être pesé. On n’est pas là pour se faire plaisir", a notamment déclaré la députée du Pas-de-Calais, selon des propos rapportés à TF1 et LCI. "Vous êtes des députés, des représentants de la nation française, vous devez adapter votre comportement, vos propos, à ce statut."