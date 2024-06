Cadre du RN en Corse, Nathaly Antona est décédée ce mardi 18 juin à l'âge de 49 ans, annonce Jordan Bardella. Sur le réseau X, Marine Le Pen salue "une militante infatigable de la cause nationale". Élue au Parlement européen le 9 juin dernier, elle sera remplacée par son collègue André Rougé.

Elle venait tout juste d’être élue au Parlement de Strasbourg. La députée européenne Nathaly Antona, 49 ans, est décédée ce mardi 18 juin à l’âge de 49 ans, annonce le président du parti, Jordan Bardella. "Le Rassemblement national est en deuil et s'associe à la douleur de sa famille et de ses proches, et adresse ses pensées les plus chaleureuses à ceux qui ont œuvré à ses côtés", écrit-il dans un communiqué.

De son côté, Marine Le Pen salue "une militante infatigable de la cause nationale, animée d’une conviction et d’un patriotisme ardent", dans un message posté sur le réseau X. "Dans le combat politique comme face à la maladie, elle a fait preuve d’un courage et d’une ténacité admirable. Le mouvement perd aujourd’hui une de ses fidèles militantes sur l’île de Beauté. Toutes mes pensées accompagnent sa famille et ses proches."

Bras droit de François Filoni, référent territorial du RN en Corse, Nathaly Antona figurait en vingt-quatrième position sur la liste conduite par Jordan Bardella aux européennes. Avec 31,4% des suffrages recueillis, son parti a qualifié 30 eurodéputés pour le Parlement de Strasbourg. C’est André Rougé, un ancien eurodéputé RN qui figurait à la trente-et-unième position de la liste, qui remplacera la défunte dans la délégation du parti.

D’après nos confrères de France Bleu, Nathaly Antona est décédée des suites d’une maladie pulmonaire. Hospitalisée durant la campagne des européennes, elle était allée voter le 9 juin. "Elle était très fatiguée, mais s'est battue jusqu'au bout, c'était une belle personne", a déclaré François Filoni à la radio publique.