RN : Jordan Bardella élu à la tête du parti

Il prend ainsi en charge les destinées du Rassemblement National, marquées notamment par "les sénatoriales, les européennes, les municipales, les départementales et, si entre temps, il y a une dissolution... il faudra alors préparer les législatives", a plaisanté Marine Le Pen. Quant à la suite de la carrière politique de la candidate RN à la présidentielle 2022, celle-ci a déclaré : "Je ne quitte pas la présidence de notre parti pour partir en vacances. Je reste plus que jamais mobilisée. Il n'y aura pas de repos pour moi comme pour chacun d'entre nous que lorsque nous aurons redressé le pays. (...) il va de soi que je serai où le pays et la cause nationale auront besoin de moi".