Présidence du RN : entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, quelles différences ?

Bien sûr, le jeune président du parti est arrivé là grâce au soutien de la fille de Jean-Marie Le Pen. Et la garde rapprochée et historique de la députée du Pas-de-Calais voit d'un mauvais œil l'ascension de l'eurodéputé de 27 ans, qu'ils pensent avancer masqué, avec des ambitions pour l'élection présidentielle de 2027. Ils craignent également qu'il puisse mettre à mal la stratégie de dédiabolisation mise en place par Marine Le Pen.

La ligne de Marine Le Pen est la seule qui prévaut au sein du parti depuis de nombreuses années. Et si les différences entre les deux existent, elles se révèlent minces. Les détracteurs de Jordan Bardella l'accusent d'être moins social, plus identitaire, d'avoir plus d'amis issus de cette mouvance. En interne, la garde rapprochée de Marine Le Pen dénonce notamment la proximité de Jordan Bardella avec les "identitaires" proches d'Eric Zemmour.

"Les électeurs d'Eric Zemmour sont des patriotes sincères, on partage l'essentiel, on peut se battre sur des questions de court terme, de moyen terme, mais on partage le souci de la disparition de notre pays", déclarait Jordan Bardella il y a quelques mois, confortant ces derniers dans le fait que des passerelles pourraient être trouvées entre les deux partis pour construire la grande droite qu'Eric Zemmour appelle de ses vœux. Toutefois, il ne manque pas d'afficher des désaccords, par exemple récemment sur l'usage du terme "francocide".