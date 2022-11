Ce que contient le projet de loi prévoyant la construction de six nouveaux EPR d'ici 2027

C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron : accélérer l'installation et la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, dits EPR2. Ce mercredi, le gouvernement a présenté en Conseil des ministres son projet de loi visant à accélérer le processus. Le but est de simplifier les procédures pour implanter ces réacteurs sur le territoire français, et qu'ils puissent aider le pays à s'extraire des énergies fossiles. Six réacteurs doivent être construits, avec une option pour huit autres, en parallèle de l'essor des énergies renouvelables, solaire et éolien marin.