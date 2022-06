Réchauffement : le gouvernement annonce un plan pour aider les villes à créer des "îlots de fraîcheur"

En outre, la cheffe du gouvernement Elisabeth Borne a indiqué qu'elle réunissait à 17h "en visio-conférence l'ensemble des préfets de région ainsi que les directeurs généraux d'agences régionales de santé", pour faire le point sur dispositif face à un possible épisode caniculaire.

Le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndaye échangera, de son côté, "avec les recteurs", a précisé Olivia Grégoire. Le gouvernement "a déjà donné instruction à tous les services de l'État de veiller à ce que les différents dispositifs de mise à l'abri et d'accompagnement soient opérationnels, et ce, dès demain", a-t-elle ajouté, en prévision de "ces journées qui vont être difficiles pour nous tous, et particulièrement pour les plus fragiles".