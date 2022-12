Recours au 49.3 pour adopter le budget : des députés Nupes et LR saisissent le Conseil constitutionnel

Selon eux, l'exécutif aurait dû l'utiliser une seule fois sur l'ensemble du texte, et non pas comme l'a fait la cheffe du gouvernement en le déclenchant une dizaine de fois, pour chacune des parties du budget, le texte final, en première et deuxième lectures.

Aussi, ils reprochent au gouvernement d'avoir porté atteinte au droit d'amendement des parlementaires pour avoir soumis au 49.3 un texte sans reprendre des modifications pourtant votées à la majorité par les députés. Parmi ses mesures phares, un bouclier tarifaire pour contenir à 15% la hausse des prix de l'énergie, des hausses de salaires pour les enseignants ou encore la création d'une taxe sur les "superprofits".