Recours au 49.3 : motion(s) de censure, mode d'emploi

Normalement, "un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire". Mais cette règle ne s'applique pas dans le cas des motions de censure déposées à la suite d'un 49.3. Ainsi, un député pourrait tout à fait voter en faveur des trois motions de censure qui seront débattues, et de celles qui pourraient encore venir sur les textes budgétaires si le gouvernement utilisait encore le 49.3.