LR et RN souhaitent organiser des référendums sur l'immigration, mais est-ce possible ?

Et puis, que mettre dans cette modification constitutionnelle ? LR compte inscrire dans le texte de 1958 "la possibilité de déroger à la primauté des traités et du droit européen (...) quand 'les intérêts fondamentaux de la Nation' sont en jeu". "Encore une fois, ce serait possible, mais pour l'immigration économique et étudiante seulement", remarque Tania Racho. "Or, est-ce vraiment un sujet de la Constitution ? C'est rabaisser les sujets constitutionnels."