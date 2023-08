Immigration, taxes... Ce que l'opposition va dire à Emmanuel Macron ce mercredi

Comment gouverner et trouver des compromis sans majorité absolue à l'Assemblée nationale ? Emmanuel Macron n'a toujours pas trouvé la réponse, plus d'un an après sa réélection. Ce mercredi, il en discutera avec les chefs et cheffes de partis représentés au Parlement. Au cours d'un après-midi et d'un dîner de travail, ils auront pour objectif de bâtir des textes législatifs, et d'ouvrir la voie, "le cas échéant", à des référendums.

Les discussions porteront sur "la situation internationale et ses conséquences pour la France", "l'efficacité de l'action publique" y compris de nouvelles pistes de décentralisation et de réformes institutionnelles, et "la cohésion de la Nation", a fait savoir le Président. Ces dernières heures, plusieurs leaders de l'opposition ont déjà fait savoir quelles propositions ils formuleraient au chef de l'État et quels thèmes ils souhaitaient voir traiter en priorité par l'exécutif.