Réforme de l'assurance chômage : pourquoi elle fait (presque) l'unanimité contre elle ?

Au sein de l'hémicycle, l'accueil du texte est plutôt froid. Si l'exécutif estime que le régime actuel d'assurance chômage "n'est pas suffisamment incitatif au retour à l'emploi" et "que les pénuries de main d'œuvre atteignent des sommets", l'alliance de gauche Nupes répond que les difficultés de recrutement sont d'abord liées à la formation et à l'attractivité des métiers (salaires, conditions de travail...), et déplorent une "stigmatisation" des chômeurs. "Nous bataillerons de pied ferme contre cette réforme inacceptable qui détourne la philosophie de l'assurance chômage et fait fi du 'dialogue social'", ont annoncé dans une tribune à Libération les leaders de la Nupes.

Les syndicats, y compris la CDFT, avancent les mêmes arguments. Ce lundi sur franceinfo, son patron Laurent Berger a jugé que conditionner la durée des versements à la conjoncture économique serait "totalement inefficace et dogmatique". Selon lui les freins à la reprise d'emploi sont pour "30%, l'inadéquation entre la formation et le besoin d'emploi ; deuxièmement, un problème d'attractivité des métiers ; et le troisième, c'est que les emplois ne sont pas forcément disponibles aux endroits où sont les demandeurs d'emploi".