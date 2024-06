Le Premier ministre Gabriel Attal a assuré jeudi 13 juin sur France Inter que le décret réformant à nouveau l'assurance chômage serait bien pris "d'ici au 1er juillet". Le projet de décret du gouvernement est actuellement en cours d'examen par le Conseil d’État.

La réforme de l'assurance-chômage n'est pas abandonnée, malgré la campagne éclair des législatives anticipées. Le Premier ministre Gabriel Attal a assuré, jeudi 13 juin sur France Inter, que le décret réformant à nouveau l'assurance chômage serait bien pris "d'ici au 1er juillet". Elle "reste des paramètres qui sont ceux qui avaient été mis en place lors de la réforme de 2019, et qui surtout s’accompagnent d’un meilleur accompagnement des chômeurs vers le retour à l’emploi", a affirmé le chef du gouvernement.

Il faudra avoir travaillé huit mois sur 20 pour y avoir droit, contre six mois sur 24 mois jusqu'ici. La durée d'indemnisation sera également réduite, à 15 mois pour les chômeurs de moins de 57 ans, contre 18 mois pour les moins de 53 ans aujourd'hui. Depuis l’annonce de la dissolution, les syndicats appellent l’exécutif à abandonner cette réforme qui, selon eux, suivent "une logique de baisse brutale des droits" : "Alors même que le gouvernement vient de subir un véritable désaveu aux dernières élections européennes, il est temps de renoncer à la réforme la plus inutile, la plus injuste et la plus violente jamais vue", peut-on lire dans un communiqué publié mercredi.

Une réforme qui durcit l'accès à l'indemnisation

Emmanuel Macron avait réagi mercredi, disant assumer la réforme de l'assurance chômage. "Je pense qu'elle est bonne et je pense qu'il faut continuer sur ce chemin et ce cap", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse, tout en restant flou sur sa mise en œuvre. Un projet de décret du gouvernement est actuellement en cours d'examen par le Conseil d’État pour cette réforme qui durcit l'accès à une indemnisation.

Si les syndicats craignent une précarisation accrue des chômeurs, notamment parmi les jeunes et les seniors, les organisations patronales, elles, sont favorables à la réforme. Pour le gouvernement, le but de la réforme est d'inciter à la reprise d'emploi, désendetter l'assurance chômage (dont la dette s'élève à 58 milliards d'euros) et mieux financer l'accompagnement des demandeurs d'emplois par France Travail grâce aux excédents que dégage désormais l'Unédic, explique-t-on au ministère du Travail.

Les nouvelles règles doivent impérativement passer par la publication du décret avant le 1er juillet. Sans nouveau décret à cette date, quel qu'en soit son contenu, plus aucune règle n'encadrerait l'indemnisation des chômeurs.