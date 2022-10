Réforme de la police judiciaire : les syndicats demandent à Darmanin des mesures "d'apaisement"

L'éviction, vendredi, d'Eric Arella, le patron de la police judiciaire pour le sud de la France, a suscité l'indignation dans les rangs de la prestigieuse PJ et dans le monde judiciaire. Des rassemblements ont eu lieu "dans plus de 40 villes" français, a relevé l'Association nationale de la police judiciaire (ANPJ). "Ce grand patron, à la carrière et au parcours exemplaires, était unanimement reconnu et apprécié de ses effectifs, des magistrats et des cadres de la police judiciaire", fustige-t-elle, dénonçant des "méthodes autoritaristes". Cette décision a attisé les braises d'une contestation qui dure depuis plusieurs mois.