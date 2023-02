Retraite à 1200 euros : beaucoup moins de bénéficiaires que prévu

Or, le 15 février dernier sur France Inter, déjà sommé par l'opposition de préciser qui serait vraiment concerné par cette mesure, Olivier Dussopt avait laissé entendre qu'ils seraient 40.000... chaque année et non pas "d'ici à la fin du quinquennat". "Quand on me dit 'combien grâce à cette réforme vont passer le cap des 85% du Smic ?', on a une prévision, elle m'est arrivée hier soir : 40.000 personnes de plus chaque année", déclarait-il.

Dans son courrier adressé au député socialiste, le ministre du Travail précise en effet, c'est là la nouveauté, qu'après un "chiffrage complémentaire", il estime "le nombre de nouveaux retraités franchissant le seuil des 1200 euros par le seul fait de la hausse des minima de pension" entre 10.000 et 20.000.