Retraites : 2 ans de plus pour 19 ans de congés payés en moins... Comment Alexis Corbière fait-il ce calcul ?

Un argument, dit-il, repris à son collègue sur les bancs de l’Assemblée nationale, Hadrien Clouet. En effet, le député LFI de Haute-Garonne a publié un tweet dimanche, dans lequel il explique que "2 années de travail en plus, c'est l'équivalent de 19 ans de congés payés en moins. Dit autrement, leur #ReformeDesRetraites supprime la moitié des congés payés de notre vie". Mais d’où vient ce calcul et que vaut-il ?

Pour arriver à ce raisonnement, l’élu a pris le nombre de semaines travaillées par an (47) puis l’a multiplié par deux (94). Il s’est ensuite demandé combien de congés payés il faudrait cumuler pour atteindre les 94 semaines. Puisque 5 semaines sont accordées chaque année aux salariés, Hadrien Clouet en déduit simplement que 19 ans (18,8 ans précisément) sont nécessaires pour représenter deux années pleines. Et a voulu comparer deux années de retraite perdues à cause de la réforme avec quelque chose de symbolique pour les Français, à savoir les loisirs.