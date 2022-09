Réforme des retraites : pourquoi Emmanuel Macron brandit la menace d’une dissolution de l’Assemblée nationale

Si le président de la République met en garde contre une dissolution, c'est parce que son camp ne bénéficie pas de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Depuis les élections législatives de juin dernier, le groupe Renaissance et ses alliés n'ont qu'une majorité relative dans l'hémicycle, qui ne leur assure pas de faire passer leurs textes en cas d'alliance des oppositions. Emmanuel Macron pourrait donc être en difficulté pour faire adopter sa réforme des retraites, contre laquelle sont la Nupes et le Rassemblement national, les deuxième et troisième plus gros groupes parlementaires.

Alors quel que soit le texte choisit pour faire passer la réforme, amendement dans un projet de loi budgétaire ou projet de loi à part entière, le gouvernement pourrait décider d'engager le 49-3 pour faire adopter le texte sans vote. Il s'exposerait au dépôt d'une motion de censure de l'opposition. LFI et le RN ont d'ores et déjà prévenus qu'ils pourraient en déposer une et se sont dit prêts à voter celle déposée par leur adversaire. Si elle était adoptée, elle obligerait le gouvernement à démissionner.