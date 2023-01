Réforme des retraites : le gouvernement pourra-t-il éviter un passage en force ?

À l'Assemblée nationale, la majorité absolue est fixée à 289 députés. Renaissance et ses alliés, qui ne disposent que d'une majorité relative et de 250 députés, doivent donc engendrer des voix dans d'autres camps pour espérer faire voter leur réforme sans recours au 49.3. Si cela semblait jouable le 10 janvier dernier après la présentation du projet par la Première ministre, en allant chercher des voix du côté des LR, à qui le gouvernement avait donné des gages dans son projet de loi, les choses se sont compliquées depuis, et l'opposition durcie en même temps que l'hostilité de la rue et des Français à ce texte qui prévoit de les faire travailler jusqu'à 64 ans.