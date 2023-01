Réforme des retraites : "Politiquement, il est impossible pour l'exécutif d'y renoncer"

En dépit de cette porte "entrouverte", la ténacité du gouvernement demeure. Malgré les manifestations de grande ampleur dans toute la France, son porte-parole, Olivier Véran, a déclaré sur BFMTV que le nombre de manifestants "ne change pas les choses". "C'est maladroit de dire que le nombre ne compte pas, parce que ça encourage tous ceux qui sont contre la réforme d'aller dans la rue pour grossir les effectifs de ceux qui protestent", juge Jérôme Jaffré. "Le sentiment de ne pas être à l'écoute, de ne pas tenir compte de ce que disent les gens, c'est ce qui est un peu insupportable. Il ne suffit pas de dire, comme le fait Emmanuel Macron : 'je l'ai annoncé pendant la campagne présidentielle', il faut être à l'écoute, c'est une condition."

"Maintenant, tant qu'on est dans les manifestations et éventuellement un certain nombre de grèves contre un gouvernement qui veut aller jusqu'au bout de sa réforme et qui espère avoir une majorité au Parlement, on est dans une bataille classique", poursuit le politologue. "Est-ce que nous sortons de la bataille classique, c'est-à-dire qu'à partir des manifestations, vous avez une extension de ceux qui sont en grève ? (...) Si vous avez un mouvement qui s'étend, par exemple, aux artisans, aux jeunes, etc. vous avez une situation où les choses changeraient. C'est ça qu'il faut surveiller dans les semaines à venir."