Échanges virulents à l'Assemblée : le député Modem Bruno Fuchs s'excuse après une référence à Samuel Paty

Bruno Fuchs est finalement revenu sur ses propos peu après, via son compte Twitter. "Oui, la comparaison est mal choisie et je m'excuse très sincèrement de l'avoir utilisée", a reconnu le député centriste. Avant d'ajouter : "Ce que je veux dire et c'est ma conviction la plus forte : un élu ne peut en aucun cas appeler à la violence".